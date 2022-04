Foi ao mostrar uma ida ao cabeleireiro que Rita Rugeroni confessou que não suporta os cabelos brancos.

"Aceito tudo. A idade, a celulite, as rugas, os não sei quê de galinha, as olheiras, a privação de sono, as calcificações nos ombros, as dores nas articulações, a queda de cabelo, as cicatrizes, novas e antigas, o não me aguentar em pé depois da uma da manhã, agora cabelos brancos, não. Não aceito. Não gosto. Não quero", começou por escrever nas redes sociais.

Na mesma publicação, acrescentou que "nunca pintou o cabelo, mas já arrancou um a um com a pinça". "É uma luta inglória. Há sempre uma primeira vez em que enches a cabeça de tinta. Estou desolada. Já não há regresso. Não aceito", disse, por fim.

