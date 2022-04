Em casa de Pedro Ribeiro e Rita Rugeroni viveu-se um dia muito especial terça-feira, 5 de abril. Esta é a data do aniversário da locutora da rádio Comercial, como foi destacado nas redes sociais.

Pedro Ribeiro não perdeu a oportunidade de se declarar à companheira, a quem teceu rasgados elogios.

"A Rita faz anos. Os 5 de abril são assim uma espécie de dia de Natal, primeiro dia de férias, último dia de aulas, carnaval no Rio, gente a dançar na rua tipo anúncio da Coca Cola, um golo que enche as ruas de euforia, aquela música no encore, com toda a gente a cantar, aquela última página de um livro que sabemos logo que fica para sempre. Alegria, alegria, alegria", começou por escrever junto de uma fotografia de Rita Rugeroni.

"5 de abril é sempre uma promessa luminosa, são nervos para que tudo o que está preparado, corra bem. 5 de abril é o teu sorriso, as surpresas preparadas pelos miúdos, a Carminho [filha do casal] a dizer-me ontem, solene e grave, antes de dormir: 'O Pai não se pode esquecer que amanhã a mãe faz anos'. Mal ela sabe que, para mim, 5 de abril começa muito, muito antes", partilhou.

"Vai ser um dia tão bom! E fora este, ao teu lado, todos. É que, sem ti, a vida seria apenas um rumor. Parabéns, meu amor", rematou.

Leia Também: Rita Rugeroni mostra reencontro de família ucraniana. "Melhor presente"

Leia Também: Rita Rugeroni: "Acabada de acordar. Sem maquilhagem e de pijama"