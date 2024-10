É já no dia 10 de novembro que estreia o novo programa de Manuel Luís Goucha na TVI. O apresentador irá ocupar as tardes de domingo com 'Funtástico', um formato de talentos.

Na sua página de Instagram o apresentador partilhou um vídeo promocional no qual se revela que as inscrições já estão abertas.

Por isso se tem talento para cantar, dançar, fazer magia ou contar anedotas, esta é a sua oportunidade.

