Manuel Luís Goucha prepara-se para abraçar um novo desafio! No dia 10 de novembro, informa a TVI em comunicado, estreia o seu novo programa nas tarde de domingo - 'Funtástico'.

Sendo "dirigido para toda a família", o formato distingue-se pelo "ritmo e pela enorme diversidade de conteúdos, prometendo mobilizar o país inteiro".

"Esta impressionante mostra artística combina performances das mais variadas áreas com uma plateia ativa, que pode ser chamada em qualquer momento do programa. Da plateia do 'Funtástico' surgirão inúmeras surpresas, momentos emocionantes, além de divertidas provas físicas e adivinhas, e, claro, atuações musicais dos mais populares cantores portugueses", adianta-se.

"Um grupo de celebridades vai avaliar a prestação dos concorrentes. O júri fixo será composto por Sara Prata, António Leal e Silva e João Patrício, que presidirá ao mesmo. A este elenco junta-se um jurado convidado que mudará todas as semanas", continua.

Se em 'Goucha' o apresentador "dá tempo à palavra", aos domingos "dará palco ao talento".

Leia Também: Goucha revela detalhes sobre o seu novo programa (e as tardes?)