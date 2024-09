Manuel Luís Goucha prepara-se para abraçar um novo projeto profissional muito em breve. Com o fim do programa 'Somos Portugal', as tardes de domingo ficarão a cargo do apresentador.

No entanto, conforme o próprio notou em declarações aos jornalistas nos Globos de Ouro, os planos para o futuro ainda não estão bem definidos, tendo por isso uma reunião marcada com José Eduardo Moniz, Diretor-Geral da TVI.

"O José Eduardo Moniz disse-se que eu só me vou manter no programa da tarde até ele arranjar uma solução para as tardes", começa por destacar, referindo-se ao formato homónimo de segunda a sexta ('Goucha').

"Resta saber quanto tempo vai levar… Mas vou arranjar maneira de pelo menos quinta e sexta eu gravar, porque o programa tem uma hora apenas", sublinhou.

Questionado se não se importava de ficar sem os fins de semana, Manuel notou que "não tem vida social", até porque é "através da televisão que fala com pessoas".

"Quando o José Eduardo Moniz me disse que eu ia fazer o domingo de seis horas eu cheguei a casa e disse ao Rui: 'vou fazer domingo! Estou contentíssimo!'. Assim eu ganho à segunda, terça, quarta, quinta e sexta para viajar e ir para o Alentejo", realçou.

"Mas tu não trabalhas durante a semana?", perguntou Rui Oliveira, marido de Goucha, à época. "Não, a fazer o programa de seis horas [ao fim de semana] faço ainda uma a mais do que a semana toda", completou, alertando que sábado será dedicado à preparação do programa de domingo (ficando por isso com os fins de semana ocupados).

Fica agora a pergunta: quem assumirá as tardes de segunda a sexta-feira no lugar de Manuel Luís Goucha?

