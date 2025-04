A$AP Rocky pediu desculpa por um episódio que aconteceu em 2023, e que na altura se tornou viral. Foi na Met Gala quando o rapper 'agrediu acidentalmente' uma mulher.

Para tentar chegar mais rápido à entrada do The Carlyle, no evento, o artista acabou por se apoiar no ombro de uma pessoa que estava no local para conseguir saltar a grade junto do hotel e acabou por dar uma chapada na cara da mulher, sem querer.

Na terça-feira, em conversa com a Vogue, A$AP Rocky recordou este momento e explicou: "Eu ia chegar atrasado à Met Gala. Estava a tentar entrar no meu quarto, e aquela pobre rapariga, eu nem sabia que tinha estragado os óculos dela."

"Mais uma vez, peço desculpa. Sinto muito, mesmo. Não foi minha intenção fazer aquilo, querida. A culpa foi minha", acrescentou.

Recorde no vídeo abaixo o episódio caricato:

