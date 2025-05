Rihanna prepara-se para ser mãe pela terceira vez, como a própria confirmou ao revelar a (já grande) barriga de grávida na Met Gala.

A cantora voltou a marcar presença na gala anual de angariação de fundos para o Costume Institute e surpreendeu ao mostrar que a família está prestes a aumentar de novo.

De recordar que a artista já é mãe de RZA, que nasceu em maio de 2022, e de Riot Rose, que nasceu em agosto de 2023, ambos fruto da relação com o rapper A$AP Rocky.

No que ao look diz respeito, a cantora optou por um corpete cinzento, saia preta comprida, gravata e um casaco preto - tudo Marc Jacobs.

A$AP Rocky também esteve no evento, que decorreu esta segunda-feira, dia 5 de maio, no Metropolitan Museum of Art, em Nova Iorque, mas chegou separadamente ao local.

Segundo a People, a terceira gravidez de Rihanna foi revelada pouco antes de a cantora surgir na passadeira vermelha do evento, pois o seu fotógrafo, Miles Diggs, tinha publicado no Instagram uma fotografia em que se destacava a barriga de grávida. Ainda assim, a presença da artista na Met Gala foi a confirmação oficial da novidade.

