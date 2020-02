A entrevista de Marco Costa a Fátima Lopes para o 'Conta-me Como És', emitida este sábado, ficou marcada por muita emoção do pasteleiro ao recordar o pai e o início da sua carreira. Mas não só. Também as declarações da mulher, Vanessa Martins, o sensibilizaram.

A blogger manifestou a sua admiração pelo percurso do marido, enaltecendo as suas qualidades enquanto ser humano. Carinho que Marco Costa retribuiu com rasgados elogios.

"A Vanessa é uma mulher furacão. É se calhar a culpada do meu sucesso. Tenho o lado trabalhador e força da natureza, mas a Vanessa é incentivadora. Ela acreditava em mim quando nem eu acreditava", afirmou.

"Saio de um programa de televisão e era gozado por ser pasteleiro. Quando conheci a Vanessa trabalhava numa pastelaria e tinha um ordenado normal. Foi ela que me disse: 'Tu não és um pasteleiro, és o pasteleiro'. Ela é uma visionária. Cheguei mais longe porque a tenho meu lado para me amparar. E eu dou-lhe o outro lado que ela não tinha, que é a proteção e o instinto de família", sublinhou.

Marco Costa frisou que apesar das diferenças e dos altos e baixos que a relação já enfrentou, como a separação no verão de 2018, o casal encontrou o equilíbrio perfeito. "Hoje em dia temos uma relação que quero que seja para sempre. Que seja eterno enquanto formos felizes", rematou.

Leia Também: "Comecei a trabalhar aos 12. Senti que ou estudava ou ganhava dinheiro"