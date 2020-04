Felipa Garnel decidiu avançar com um novo projeto neste momento em que está em casa, em isolamento social voluntário. Trata-se de uma rubrica, 'a Loira e o Doutor', no Instagram, onde a ex-diretora da TVI conversa com o marido, o médico Nuno Lobo Antunes, sobre o novo coronavírus.

"Uma loira que gosta de perguntar. Um médico que gosta de explicar. Fechados em casa. Este é o mote para os vídeos que publicamos a partir de hoje, onde perguntas de senso comum têm respostas científicas. Junte-se a nós e, se tem uma dúvida que quer ver esclarecida, escreva-a aqui nos comentários", anunciaram no dia 18 de março.

Desde então que este projeto se mantém de pé e, esta terça-feira, foi apresentado no 'Você na TV'.

Após falar sobre a iniciativa, Felipa contou ainda a Goucha como é que está a viver este momento de isolamento social. "Estou a viver bem, dou graças a Deus por estar em casa, todos os dias vemos imagens horríveis dos hospitais", afirmou.

No entanto, não deixou de confessar: "Acho estou a enlouquecer um bocadinho e hoje tive um sonho... Tinha de dar um breaking news de que a Dolores Aveiro era irmã do Marques Mendes. Eu tinha sabido disso num barco. Tinha de te dizer que a Dolores Aveiro era irmã do Marques Mendes. Isto mostra a minha sanidade mental”.

Logo de seguida, Manuel Luís Goucha acrescentou, entre gargalhadas: "[A tua sanidade mental está em perigo]".

