Katia Aveiro recorreu à sua página de Instagram para defender os Anjos a meio do julgamento entre os artistas e a humorista Joana Marques.

A também cantora partilhou uma imagem ao lado dos irmãos Rosado, foto essa com duas décadas, e deixou um longo texto onde mostra o seu apoio aos artistas.

"Esta foto tem vinte e tal anos. Esta foto foi no fim de um concerto a que assisti e, desde essa altura, vocês ficaram meus amigos. Entretanto fizeram muitas mais canções, mais estradas, mais terras, mais lugares, mais palcos, mais conquistas, mais voos e mais sonhos ganhos. Fiquem cientes disso", começa por dizer a irmã de Cristiano Ronaldo.

"O vosso talento não se discute, não se coloca em causa e nem tão pouco a carreira linda que construíram. Lamentável o prazer dos 'nossos' quererem ver as pessoas mal e nunca melhor que elas, não tenho memória curta, sou admiradora da vossa carreira e tenho memórias incríveis e felizes", revela Katia Aveiro.

No fim do texto, a filha de Dolores Aveiro continua a elogiar os amigos, deixa palavras de conforto e ainda uma 'indireta' à animadora da rádio Renascença.

"Vocês são magníficos, fizeram parte da minha geração e isso ninguém apaga. Piadas são como fogo de artifício, só são bons se explodirem longe. Fiquem em paz amigos. Tudo ficará bem. O tempo encarrega-se de colocar tudo no lugar. Estamos juntos", concluiu Katia Aveiro.



O que está em causa no processo?

Recorde-se que a dupla Anjos processou Joana Marques por esta ter partilhado na sua página de Instagram um vídeo de uma atuação dos músicos a cantarem o hino nacional numa prova de MotoGP em 2022, no Algarve. O vídeo em questão tinha uma montagem com as reações dos jurados do programa 'Ídolos', painel em que Joana participava. Os músicos pedem uma indemnização de mais de um milhão de euros à humorista alegando que perderam trabalho com a publicação desta.

A próxima sessão do julgamento que coloca frente a frente Joana Marques e os Anjos decorre no próximo dia 30 de junho no Palácio da Justiça, em Lisboa.

Katia Aveiro e Joana Marques: Existe um passado em 'comum'

Katia Aveiro também já foi alvo de várias brincadeiras por parte de Joana Marques, neste caso na rubrica 'Extremamente Desagradável' do programa da rádio Renascença, 'As Três da Manhã'.

Em junho de 2024, o episódio 'Kátia Aveiro em Dubai em Versage' focou-se na viagem da empresária ao país, com Joana Marques a brincar com a forma como Katia pronunciava marcas de carros bem como marcas de roupa.

No episódio 'Segredos da Mente Milionária' de 16 de setembro de 2024, a humorista analisa a participação da empresária no podcast da revista Nova Gente, 'Oh Filhos, Calem-se!', onde Katia fala, por exemplo, sobre alguns bens materiais que tem, nomeadamente os relógios Rolex da sua coleção.

