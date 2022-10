Agir está a recuperar de uma cólica renal que o obrigou a adiar o concerto que tinha agendado para ontem, dia 25 de outubro. O cantor, nas redes sociais, atualizou o seu estado de saúde.

"Consta que as dores da cólica renal são comparáveis às dores do parto. A cólica renal foi a forma que arranjei de estar verdadeiramente comprometido com a igualdade de género", notou o artista de 34 anos nas stories do Instagram.

O concerto de Agir no Teatro São Luiz, em Lisboa, foi remarcado para o próximo dia 29 de novembro.



© Instagram/Agir

Leia Também: Agir cancela concerto devido a problema de saúde