Agir fez um comunicado nas redes sociais a informar os fãs sobre o adiamento de um concerto em Lisboa devido a problemas de saúde, tendo partilhado um vídeo no hospital.

"É com muita pena minha que anuncio o adiamento do concerto de hoje no S. Luiz, em Lisboa.

Estive, neste último mês, empenhado em preparar uma noite especial para todos quando fui atacado por uma maldita cólica renal. Ah, que agradável. Aquela dor lancinante que, provavelmente, até me faria atingir notas mais agudas, mas não poderá ser.

Agora mais a sério, nunca cancelei concerto nenhum na minha vida e deixa-me profundamente frustrado ter que fazê-lo. A boa notícia é que o concerto irá acontecer dia 29 de novembro. Espero poder contar com todos vocês à mesma, sendo que os bilhetes já adquiridos servem para esta nova data.

Um grande pedido de desculpas a todos e vemo-nos dia 29 de novembro, no S. Luiz Teatro Municipal, em Lisboa", revela num comunicado.