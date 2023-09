Selena Gomez está a ser apontada com uma das figuras públicas com maior destaque na gala dos MTV Video Music Awards, que aconteceu na madrugada desta quarta-feira, dia 13 de setembro, em Nova Jersey.

Se não bastasse o facto de Selena constar da lista das famosas mais bem vestidas, a cantora também está a dar que falar pela reação que teve quando o nome de Chris Brown se fez ouvir no auditório.

Brown estava nomeado para o prémio de Melhor Música R&B, pela sua participação no tema 'How Does It Feel', de Chlöe, e Selena 'torceu o nariz' quando foi proferido o nome do colega de profissão.

Veja o momento abaixo.

