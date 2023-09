Na noite desta terça-feira, dia 12 de setembro, o Prudential Center, em Newark, Nova Jersey, foi palco da 40.ª edição dos MTV Video Music Awards, uma cerimónia que contou com diversas atuações e da qual Taylor Swift saiu como grande vencedora, tendo arrecadado nove prémios.

Muitas foram as caras bem conhecidas do público que não quiseram deixar de marcar presença no evento, no qual houve looks para todos os gostos.

Na galeria destacámos 10 dos melhores visuais que pisaram a passadeira cor-de-rosa.

