Os MTV Video Music Awards todos os anos juntam as maiores estrelas do mundo da música e a passadeira vermelha enche-se de 'looks' arrojados e, muitas vezes, estravagantes.

Este ano, não foi exceção, na cerimónia que aconteceu na noite de quarta-feira, dia 11 de setembro.

O que também não foi exceção foi o facto de Taylor Swift voltar a fazer história.

A artista pop conquistou o melhor vídeo musical, o prémio mais proeminente, pela quinta vez, repetindo como artista do ano e melhor artista pop. Swift ganhou sete prémios dos 12 para os quais estava nomeada.

