Há muito que os MTV Video Music Awards 2023 (VMA) se tornaram um dos pontos altos do ano para a indústria da música. Na madrugada desta quarta-feira, dia 13 de setembro, alguns dos maiores artistas da atualidade foram distinguidos numa gala onde a grande estrela foi mesmo Taylor Swift.

A cantora, que atua em Portugal em maio do próximo ano, venceu nove das 11 categorias em que estava nomeada, tais como a de Música do Ano, Melhor Videoclipe, Melhor Videoclipe Pop e Melhor Realização.

A diversão de Taylor Swift durante a gala não passou despercebida e a dada altura tornou-se tendência na rede social X a hashtag "drunkTaylor" ["Taylorbêbada"]. Os espectadores não tardaram em partilhar vídeos onde a artista, de 33 anos, surge a dançar de forma inusitada ao lado de amigos. Não se sabe, no entanto, que bebida estava no interior do copo.

Shakira, que vive atualmente um dos pontos altos da sua carreira, foi uma das convidadas mais aplaudidas pelo público. Tornou-se a primeira artista sul-americana a ganhar o prémio Video Vanguard [Vanguarda] e recebeu uma ovação de pé depois de ter cantado um medley com os temas mais populares, atuação que durou cerca de 10 minutos.

Já P. Diddy foi distinguido com o prémio Global Icon [Ícone Global]. Também ele juntou na sua atuação as canções mais conhecidas pelo público.

Os NSYNC não subiam juntos a um palco desde 2013 mas nos VMA surpreenderam o público com um encontro inesperado. Os rumores dão conta de que a boy band americana composta por Lance Bass, JC Chasez, Joey Fatone, Chris Kirkpatrick e Justin Timberlake estará a preparar novos temas para o terceiro filme da saga de filmes de animação intitulada 'Trolls'.

A gala, no entanto, acabou muito criticada nas redes sociais. A emissão televisiva durou quase quatro horas e terminou com Taylor Swift a levantar o prémio de melhor videoclipe, sendo que os vencedores das 13 categorias que faltavam foram anunciados apenas através da conta oficial dos VMA no X, antigo Twitter.

Ao todo, a noite contou com 20 atuações musicais, o que alguns espectadores consideram ter sido exagerado.

A edição deste ano dos VMA assinalou ainda o 50.º aniversário do hip-hop. Nomes emblemáticos deste estilo musical como Lil Wayne, Nicki Minaj, DMC, Doug E. Fresh, LL Cool J subiram ao palco para celebrarem esta data especial.

Confira na galeria algumas das imagens que marcam mais uma edição deste evento e abaixo pode encontrar a lista completa de vencedores. Não deixe também de ver as imagens dos melhores looks e dos piores.