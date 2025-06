Chris Brown declarou-se inocente em tribunal após ser acusado de ter atacado com uma garrafa de vidro o produtor musical Abraham Diaw numa discoteca em Londres, em fevereiro de 2023.

Tendo estado presente em tribunal na manhã desta sexta-feira, dia 20 de junho, o cantor norte-americano, de 36 anos, esteve numa audiência de preparação para o julgamento.

Recorde-se que o conhecido músico de R&B foi detido no passado dia 15 de maio no Hotel Lowry, em Manchester, por detetives da Polícia Metropolitana.

Este acabou por sair da prisão dias depois, a 21 de maio, após o pagamento de uma indemnização de 5 milhões de libras, aproximadamente 5,8 milhões de euros.

Diaw, a alegada vítima, já tinha referido aos magistrados do tribunal no passado mês que no incidente que aconteceu a 19 de fevereiro de 2023 à porta da discoteca, foi atacado várias vezes com uma garrafa. Entretanto, foi levado para um local diferente no qual acabou por sofrer mais agressões, nomeadamente socos e pontapés, que fizeram com que caísse no chão.

O incidente, conforme Hannah Nicholls (que defende a alegada vítima) descreveu anteriormente, foi "extremamente sério" e captado por câmaras de videovigilância.

Dado que o caso se encontra em julgamento, Chris Brown foi forçado a continuar a viver no Reino Unido, sendo que apenas tem acesso ao seu passaporte para cumprir os concertos da sua digressão.

Para além disto, Chris Brown está também impedido de regressar à discoteca na qual o incidente aconteceu, a Tape, ou de contactar com a alegada vítima, Diaw, e qualquer uma das testemunhas relacionadas com o processo.

As (primeiras) reações de Chris Brown

Pouco tempo depois de sair da prisão, Chris Brown fez uma partilha nas stories da sua página de Instagram, na qual conta com 144 milhões de seguidores.

"Da prisão para o palco!!!", escreveu, acrescentando o nome da sua digressão mundial - Breezbowl.

O cantor de 'Go Crazy' deu início à tour no dia 8 de junho deste ano em Amesterdão, antes de chegar ao Reino Unido (onde acabou por ser detido).

No primeiro concerto que deu após ter deixado a prisão, na Co-Op Live Arena, Brown fez questão de agradecer aos fãs por terem marcado presença - num concerto que esgotou - e por "o apoiarem".

"E obrigada à prisão. Foi muito bom", atirou.

Um caso que recorda as agressões a Rihanna

Chris Brown vê, uma vez mais, o seu nome envolvido numa polémica. Isto leva-nos a 2009, ano que foi acusado de violência doméstica por Rihanna, sua namorada à época. Ao contrário do que aconteceu neste caso, na altura Brown declarou-se culpado (até porque as imagens do rosto da cantora com as marcas da agressão constituíram provas irrefutáveis), ficando em liberdade condicional e sendo obrigado a cumprir serviço comunitário. A sua reputação e carreira foram seriamente afetadas pelo sucedido e, ainda hoje, há quem não se esqueça do caso.