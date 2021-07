É uma das atrizes e apresentadoras de televisão mais populares da SIC e está de parabéns. Diana Chaves (já) faz hoje 40 anos. Nascida a 11 de julho de 1981 em Lisboa, a antiga modelo, que vive em união de facto com o ex-futebolista César Peixoto, com quem teve uma filha em 2012, começou a aparecer na imprensa cor de rosa quando ainda namorava com o ator e cantor Rodrigo Menezes, falecido em 2014. A revista Maxmen convidou-a a fazer uma produção fotográfica que deu (muito) nas vistas em 2005.

A participação no reality show da TVI "1.ª companhia", nesse mesmo ano, abre-lhe as portas da televisão. Diana Chaves, então uma desconhecida da maioria dos portugueses, conseguiu conquistar o coração dos telespetadores e ficou em segundo lugar no programa, à frente de figuras públicas como o ator Nuno Homem de Sá, a cantora Romana e o socialite José Castelo Branco. Pouco depois, é convidada para integrar o elenco da terceira temporada da popular série juvenil "Morangos com açúcar".

A partir daí, nunca mais para. Ainda na TVI, apresenta programas e participa em telenovelas. Em 2008, muda-se para a SIC e consegue o seu primeiro papel de protagonista, na telenovela "Laços de sangue". Entre 2018 e 2019 apresentou as duas temporadas do reality show "Casados à primeira vista", um dos maiores êxitos da SIC dos últimos anos. Em julho de 2020, após a inesperada saída de Cristina Ferreira para a TVI, é desafiada a conduzir "Casa feliz", ao lado do ator e apresentador João Baião.