Está quase a fazer 52 anos mas continua a exibir uma silhueta de sonho e as últimas fotografias promocionais que têm invadido as redes sociais nas últimas horas são exemplo disso. Nascida a 24 de julho de 1969 em Castle Hill, em Nova Iorque, nos EUA, a cantora, compositora, produtora e empresária Jennifer Lopez, que voltou a namorar com o ator, realizador, produtor e argumentista Ben Affleck após a separação do antigo desportista Alex Rodriguez, continua a deslumbrar os fãs com as suas sensuais curvas.

A atriz, pintora e fotógrafa cubana Ana Carballosa, que colabora regularmente com a intérprete de êxitos globais como "Let's get loud" e "On the floor", partilhou imagens da última produção fotográfica que fez com a artista, para a promoção de "Cambia el paso", o single que Jennifer Lopez acaba de lançar com o cantor, rapper e compositor porto-riquenho Rauw Alejandro. Nas redes sociais, são muitos os elogios à silhueta da cantora. A artista iniciou a carreira num coro musical em 1989 e já vendeu milhões de discos.