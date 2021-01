Teresa Guilherme quis no primeiro dia oficial do novo confinamento, com vista à redução dos casos da Covid-19, deixar uma mensagem inspiradora aos seus seguidores.

"Bom dia a todos! Neste primeiro dia de confinamento quero mandar-vos um abraço apertado carregado de força. Mantenham a esperança. Estamos juntos", escreve a apresentadora na sua conta oficial de Instagram.

Eis abaixo a publicação:

