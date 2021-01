Os concorrentes de 'Big Brother - Duplo Impacto' discutiram esta quinta-feira, dia 15, temas importantes na sociedade atual, destacando-se o debate sobre o bullying. E foi precisamente este tema que levou Teresa a revelar ter sido vítima nas redes sociais de comentários negativos por parte de Elma Aveiro.

"O Cristiano Ronaldo é o melhor jogador do mundo e a família dele foi sempre vítima de bullying nas redes sociais. Por isso, a irmã dele, sem me conhecer de lado nenhum, e sendo ela vítima de bullying, devia pensar e não fazer isso a ninguém. No entanto, essa pessoa foi para as redes sociais dizer coisas obscenas sobre mim", acusa a concorrente, lembrando que, depois de ter sido criticada pela sua postura, Elma "apagou logo aquilo que disse".

"Não posso ser vítima de uma coisa e cometer o mesmo 'crime' com outras pessoas", alerta, por fim, Teresa.

Tendo em conta as acusações da concorrente de 'Duplo Impacto', não tardou até que as páginas de fãs recuperassem as duras palavras de Elma Aveiro.

"Eu não sou fã do programa ‘Big Brother’, mas, do pouco que via, vi esta senhora Teresa, que certamente não é boa da cabeça, dizer ser senhora de família. Como é senhora com filhos, vai para uma casa daquelas. Só pode ser louca. Mulher, mãe, amiga, avó, não vai para uma casa que só tem jovens. É tão malcriada, malformada…", terá escrito a irmã de CR7.

"Há muitos médicos a oferecerem tratamentos estéticos, em vez disso, ajudem essa senhora a fazer tratamentos psicológicos, porque ela é louca, horrível… Deus me livre ter uma mãe assim, uma garota! Dizer que a ‘Pipoca’ estava a ganhar uns trocos, que baixa que essa senhora é. Pelo menos ganha-os com dignidade, já essa senhora foi para um programa de televisão para ficar famosa da pior forma… Tenha juízo, você é de classe muito baixa", citam ainda os fãs de Teresa.

