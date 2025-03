"Hoje não é só o meu dia, é também o deles." Foi assim que começou a mensagem de Erika Cunha no dia em que celebrou mais um ano de vida, no domingo, 9 de março.

A atriz fez questão de escrever para os pais, os também atores Carlos Cunha e Marina Mota, tendo partilhado carinhosas palavras.

"Hoje é dia de agradecer ao universo o facto de ter sido gerada por estes dois seres. Dizem que somos nós que escolhemos os nossos pais, possa se assim for eu sou mesmo mega inteligente", disse, falando depois individualmente de cada um.

"Brincadeiras à parte. Obrigada, meu pai, Carlos Cunha, por seres o meu melhor amigo, por seres meu companheiro, e por me amares como sou, com as minhas qualidades mas principalmente com todos os meus defeitos. Amo-te com todas as minhas forças", destacou.

"A ti, minha mãe, Marina Mota, meu porto de abrigo, meu colo, minha alma, todas as palavras não são suficientes para exprimir o que sinto por ti. É para o teu colo que corro cada vez que preciso de chorar, só nos teus braços me sinto verdadeiramente segura nesta batalha que é a vida. Amo-te minha rainha", escreveu.

"Amo-vos meus amores", terminou, juntando às suas palavras uma fotografia antiga dos atores e ex-casal Carlos Cunha e Marina Mota.

