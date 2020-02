O programa 'A Máscara' tem feito as delícias dos portugueses nas noites de fim de semana. Os espetadores ficam presos ao ecrã na esperança de adivinharem quem são os famosos que se escondem atrás das incríveis máscaras.

Mas a verdade é que até o painel de jurados, do qual fazem parte Sónia Tavares, Carolina Loureiro, Jorge Corrula e César Mourão, se tem mostrado 'perdido' em relação à identidade de alguns concorrentes.

Reunindo todos os palpites referidos por jurados e público até aqui, analisando as pistas avançadas por cada um e dando especial atenção às suas vozes, decidimos apontar aqueles que acreditamos ser os palpites certeiros.

Pavão - Raquel Tavares A fadista adora dançar, tal como apontam as pistas, e gostaria de ter sido jornalista.

Corvo - Rita Guerra. A cantora tem três filhos e um deles já em idade adulta, a sua vida amorosa é várias vezes capa de revistas cor-de-rosa, ou não tivesse ela casado já pela quinta vez. As pistas não enganam.

Pantera - Sara Carreira, que tal como referiu a pantera está em início de carreira e sabe falar várias línguas. Tony Carreira fez saber recentemente que a jovem cantora até aprendeu mandarim, a fluência nesta língua foi outra das pistas apontadas no programa.

Cavaleiro - O youtuber Windoh. O cavaleiro diz que é dono de um 'reino', o que muito provavelmente se refere ao grande número de seguidores que este conquistou ao longo dos anos nas redes sociais. Neste caso, os jurados também apostam neste palpite.

Borboleta - A voz da atriz não engana, parece que é Mariana Pacheco quem se esconde atrás desta máscara;

Astronauta - Padre José Luís Borba. Sendo que este último é aquele que pode suscitar mais dúvidas, deixamos-lhe abaixo um vídeo que o vai deixar impressionado com as semelhanças entre a voz de José Luís Borba e do misterioso 'Austronauta'.

Relembre ainda as máscaras que já foram reveladas:

Cavalo - Jel;

Pérola - Diana Pereira;

Ananás - Rogério Samora;

Poodle - Francisco Menezes;

Monstro - Maria João Abreu;

Leão - João Paulo Rodrigues.

