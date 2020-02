O programa 'Dança Com as Estrelas' está de volta à televisão portuguesa já no próximo dia 16 de fevereiro. A informação é confirmada pela estação de Queluz de Baixo, que este domingo anunciou uma nova concorrente do formato.

Carolina Deslandes junta-se a Margarida Corceiro, atriz e conhecida por ser namorada de João Félix, no painel de concorrentes de 'Dança com as Estrelas', pode ler-se no Instagram oficial da TVI.

Importa ainda lembrar que os apresentadores escolhidos para o programa voltaram a ser Rita Pereira e Pedro Teixeira, os dois nomes que abrilhantaram a última edição.

