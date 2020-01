Foi com uma fotografia "feliz num sítio lindo" que a namorada de João Félix anunciou que vai participar na próxima edição do programa 'Dança com as Estrelas', da TVI.

A jovem Margarida Corceiro não podia estar mais feliz com o convite e aceitou com todo o agrado o desafio de fazer parte do leque de concorrentes do programa.

"Bem... não sei muito bem onde me estou a meter, mas na verdade nunca sei. Só vos consigo dizer que estou muito feliz por estar prestes a começar este novo grande desafio! Já sabem, conto com vocês desse lado", escreveu ainda na publicação que fez esta sexta-feira, na sua página do Instagram.

Leia Também: Crise na relação? Namorada de João Félix reage a rumores