Estivemos à conversa com Adriano Silva Martins, apresentador do 'V+Fama'.

"Detesto dar entrevistas": esta foi a primeira confissão que Adriano Silva Martins fez assim que começou a falar com o Fama ao Minuto. Sendo um dos nomes de referência no que à imprensa cor-de-rosa diz respeito, atualmente vive uma das fases mais felizes a nível profissional enquanto apresentador do programa 'V+Fama'.

Marcelo Rebelo de Sousa intervém mais na vida pública do que Felipe VI.

Tendo passado dez anos com os reis certamente entende melhor do que ninguém o trabalho que tal papel implica.

Convivo lindamente com a República e com a Monarquia Constitucional. A monarquia em Espanha funciona, houve duas repúblicas e foram um autêntico desastre.

Eleger um Presidente da República é mais democrático do que o simples facto de uma pessoa herdar [o cargo] porque nasceu numa determinada família? É. Mas, por vezes, a emenda pode sair pior que o soneto. Em Espanha ter uma figura apartidária é mais vantajoso.

Em Portugal, temos presidentes da República a meter o bedelho onde não são chamados. Todos sentiram essa tentação, uns mais outros menos. Agora temos um que comenta de manhã à noite tudo o que acontece a nível político. Desculpa, senhor Presidente, não tem de comentar absolutamente nada, porque o rei Carlos III ou o rei Felipe VI quando saem à rua ninguém lhes pergunta se o governo deve ou não aprovar leis. O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa intervém mais na vida pública do que Felipe VI.

Com este percurso profissional e estando numa fase particularmente feliz, notou aproximações de outras pessoas por interesse?

Desde que sou apresentador noto que há pessoas que olham para mim: umas para bem e outras para mal.

A Cristina Ferreira saboreou a fama ao nível mais exacerbado para o bem, mas também sofreu a parte negativa.Na sua perceção quais são as personalidades mais injustiçadas em Portugal?

A Cristina Ferreira e a Margarida Corceiro.

São duas pessoas que têm uma exposição pública muito superior à média. No caso da primeira é um produto chamado Cristina, por isso está completamente exposta a tudo. Ela saboreou a fama ao nível mais exacerbado para o bem, mas também sofreu a parte negativa. Muitas vezes é injustiçada. Se as atitudes dela fossem de personalidades masculinas não teriam o impacto para bem - e para o mal. É presa por ter cão e por não ter.

A Margarida Corceiro é a mulher mais bonita de Portugal com a carreira mais promissora, a maior influencer na sua faixa etária. A vida corre-lhe bem profissionalmente e teve dois namorados muito famosos. As pessoas não perdoam isso.

A Margarida Corceiro tem uma carreira mais constante do que a do João Félix.Sofrem as duas do mesmo estigma: são acusadas de chegarem onde chegaram por causa de homens.

Na Margarida, então… Segundo muitas cabeças pequeninas deve a carreira ao João Félix, que se não tivesse sido namorada dele não era ninguém. As carreiras um de outro não são comparáveis, mas a Corceiro tem uma carreira mais constante do que ele. Ele também beneficiou muito por ter um 'troféu' ao lado como ela. Disseram coisas horríveis sobre ela. Para além de ser linda e educada, é espertíssima. Tem a cabeça tão bem organizada e sabe jogar tão bem este jogo, que fico de 'boca aberta' quando me lembro que é tão jovem.

A única pessoa com quem tive um pequeno problema, que até ameaçou processar-me, foi a Luciana Abreu. Há alguma personalidade tenha sido algum desentendimento?

A única pessoa com quem tive um pequeno problema, que até ameaçou processar-me, foi a Luciana Abreu.

A minha opinião sobre a Luciana Abreu é muito positiva no terreno artístico, mas mais negativa no pessoal. Em 100 vezes que falei da Luciana, 80 não foi para lhe fazer um elogio, é normal e compreendo que não nutra simpatia por mim. Mas também é verdade que na única vez que nos encontramos pessoalmente eu aproximei-me dela para lhe explicar o meu ponto de vista e ela não quis falar comigo, o que acho pouco inteligente da parte dela.

Muitas vezes, por via de terceiros, expulsa informação que lhe interessa cá para fora, depois vem e faz-se de sonsa.Quando diz que não tinha opiniões positivas refere-se ao quê?

Todas as relações da Luciana terminam mal, quase todas em tribunal. Há sempre confusões com os pais das filhas. E atenção, não lhe estou a tirar razão! O tribunal deu-lhe razão muitas vezes, quem sou eu para dizer o que está certo ou errado. Mas quando vejo um padrão, das duas uma: ou tem um dedo podre para escolher as pessoas com quem se junta, ou terá culpa - no sentido pessoal.

Deveria fazer uma introspeção: 'porque é que escolhi estas pessoas? Porque é que permiti que fizessem isto? Porque é que permiti que me acontecessem certas situações?'. E atenção, por favor, obviamente que não estou a falar de violência doméstica. Estou a falar de outro tipo de atitudes, de outra forma de fazer as coisas. Ela expõe-se muito e às suas relações.

Muitas vezes, por via de terceiros, expulsa informação que lhe interessa cá para fora, depois vem e faz-se de sonsa. Sei como ela, alegadamente, funciona, e por isso não posso compactuar com uma pessoa que passa, alegadamente, informação cá para fora e depois de se queixa.

Para quem ainda não viu o 'V+Fama', o que nos pode dizer sobre o programa?

É um programa de notícias diversificadas no qual se junta a informação e entretenimento. Por isso é que o leque de comentadores é diversificado, cada um com a sua personalidade. Em termos de notícias acho que somos um programa fortíssimo. Olhamos olhos nos olhos à 'Noite das Estrelas' e à 'Passadeira Vermelha', que são programas assentados. Primamos pela positividade e pela boa educação. E não somos a 'santa inquisição'. Vou a eventos e nunca ninguém se aproximou de mim para ralhar comigo. Já estive com todas as personalidades de quem falo todos os dias e ninguém me disse nada negativo sobre o programa.

Quais são os seus objetivos a nível profissional?

Quero alcançar a excelência. Quero ser o melhor apresentador que o 'V+Fama' tenha e venha a ter. O melhor em tudo, do princípio ao fim. Não penso, 'agora gostava de apresentar as manhãs', ou 'ter um programa de entrevistas', não penso nisso. Tudo aquilo que ali está á responsabilidade do Adriano Silva Martins, se as pessoas gostarem ou não, é responsabilidade minha.

