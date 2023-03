Pete Davidson já esteve envolvido com várias mulheres de Hollywood. De Ariana Grande e Kim Kardashian a Kate Beckinsale, foram já muitos os nomes que estiveram ligados ao comediante, que agora parece ter 'assentado'.

Atualmente, Pete Davidson vive uma relação amorosa com Chase Sui Wonders e as coisas parecem estar a ficar sérias, pelo menos são as informações que nos chegam através da imprensa internacional. Será que foi desta que Pete encontrou a sua 'princesa encantada'?

O futuro desta relação ninguém sabe, mas já houve muitos romances que não passaram despercebidos. Veja na galeria algumas das ex-namoradas de Pete.

