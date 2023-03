A relação de Pete Davidson e Chase Sui Wonders está a "ficar séria", pelo menos é o que conta uma fonte ao Page Six.

"Eles são amigos há muito tempo", acrescenta, explicando que "o romance surgiu da amizade".

Os paparazzi também não têm ficado, de todo, indiferentes a esta relação. Já foram várias as vezes em que foram 'apanhados' juntos e a proximidade não passa despercebida.

Ainda agora, foram mais uma vez fotografados aos beijos durante as férias no Havai. Veja na publicação abaixo:

Esta nova relação de Pete chega depois de ter ficado noivo de Ariana Grande em 2018. Em 2019 esteve num curto romance com Kate Beckinsale. Nesse mesmo ano também esteve envolvido com Kaia Gerber - filha de Cindy Crawford e Rande Gerber. E entre os vários nomes que estiveram na imprensa internacional como namoradas de Pete, destaca-se ainda Kim Kardashian. A relação com a celebridade terminou no verão do ano passado.

Leia Também: Pete Davidson e namorada 'apanhados' aos beijos no Hawaii