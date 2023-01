Pete Davidson já não esconde a relação com Chase Sui Wonders, e o casal não consegue escapar às lentes dos paparazzi.

Juntos no Hawaii, o casal foi novamente 'apanhado' num momento mais íntimo e há várias fotografias em que aparecem aos beijos.

As imagens foram captadas esta quinta-feira e rapidamente foram destacadas pelo Page Six. E, como seria de esperar, não tardaram a chegar às redes sociais.

A relação de Pete Davidson e Chase Sui Wonders começou a ser tema de destaque na imprensa internacional no final do ano passado, quando vários meios destacaram que o humorista já não estava com Emily Ratajkowski. O alegado romance com a modelo nunca foi confirmado publicamente.

Pete vive agora uma fase de muita paixão, como dá para perceber pelas fotografias que estão a ser divulgadas, depois de se ter separado de Kim Kardashian no ano passado.

