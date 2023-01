Pete Davidson foi 'apanhado' com a nova namorada, Chase Sui Wonders, durante uma 'escapadinha' a dois e houve um pormenor que despertou a atenção do mundo cor de rosa internacional.

O comediante foi visto sem camisa e, segundo o Page Six, deu a perceber que removeu as tatuagens que fez em homenagem a Kim Kardashian.

Na altura em que viveu um romance com Kim, Pete fez várias tatuagens que faziam referência à celebridade, até mesmo aos filhos da mesma, mas essas marcas já não são visíveis no corpo do humorista.

© Instagram

As mais recentes fotografias de Pete:

