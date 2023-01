Dias depois de terem sido fotografados de mãos dadas, Pete Davidson e Chase Sui Wonders embarcaram numa 'escapadinha' romântica. O casal viajou para o Havai, onde não quis esconder o clima de romance.

Os atores de 'Bodies Bodies Bodies' foram fotografados a passear na praia. Atentos, os paparazzi conseguiram captar abraços e até um beijo apaixonado entre o casal.

Eis abaixo as imagens que estão a correr as redes sociais e a dar que falar na imprensa internacional e aqui a foto do beijo.

