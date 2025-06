Carolina Patrocínio foi uma das mais recentes convidadas do programa 'Temos de Falar', na SIC Mulher, apresentado por Bárbara Guimarães, Ana Garcia Martins (também conhecida como 'A Pipoca Mais Doce) e Ana Galvão.

A conhecida comunicadora, de 38 anos, falou no início do seu percurso na televisão que aconteceu no programa 'Disney Kids' (que apresentava ao lado de Francisco Garcia).

"Foi uma forma de certa de entrar porque não havia a loucura, por exemplo, dos 'Morangos com Açúcar', em que houve aquele fenómeno mediático gigante, mas de repente tive uma parte da minha vida mais escrutinada para a qual não havia preparação possível, ou pelo menos eu não a tive. Não tive ninguém que me acolhesse e me ensinasse a andar nisto. Tive entrevistas de que me arrependo de as ter feito", notou, recordando que à época tinha apenas 16 anos e que apesar do apoio incondicional da família em casa, esta teve de lidar com vários aspetos negativos da fama.

"Na minha vida pessoal levei muito bullying da imprensa e dos meus próprios colegas. Na altura era uma miúda e o facto de um adulto gozar contigo é muito forte. Lembro-me de ter sketches de humoristas que gozavam comigo, gozavam com a forma como eu andava - porque tenho pernas arqueadas - e lembro-me de chorar sozinha em casa com isso. Esse gozo, que hoje tenho muitas ferramentas para lidar com isso, aos 16 não tens… Tens fragilidades que quando te tocam naquele ponto, tu desmanchas", reconhece.

Hoje, Carolina Patrocínio garante estar muito mais preparada para lidar com situações de gozo, crítica ou mesmo incompreensão. Por outro lado, aos poucos, tem aprendido a abrir-se cada vez mais, mostrando um lado seu - mais pessoal, e desconhecido pelo público, com o qual os fãs se têm identificado (como aconteceu na mais recente entrevista que deu a Daniel Oliveira no programa 'Alta Definição', da SIC).