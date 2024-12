Francisco Garcia ficou conhecido do público ainda em criança, após ter apresentado o programa 'Disney Kids' ao lado de Carolina Patrocínio. Desde então passou por vários desafios televisivos - e não só.

Em declarações ao podcast 'Malembe Malembe', o comunicador, de 36 anos, revelou que viveu sérias dificuldades financeiras.

"Tive de estar numa fila da Cash Converters a vender a minha coleção de relógios… [Não tinha] nem um euro no bolso, tinha de comer", recordou.

"Vendi o meu carro para fazer jus àquilo que dizia - de que não era um tipo materialista, portanto, a qualidade de vida - o que comes, é mais importante", continuou.

O apresentador revelou, inclusive, que chegou a "vender luz e gás" às portas. "Foi muito duro. Nunca pensei fazer um buraco na sola de tanto palmilhar para vender aquilo. Mas o mais importante para mim dessa experiência foi perceber que aquilo era uma etapa da minha vida, que tinha capacidades intelectuais de força, resiliência, para fazer outras coisas e está tudo bem. Conheci outras pessoas que lá trabalhavam com outras capacidade e levei a percebê-las que há mais mundo".

Francisco contou que quando soube que ia ser pai de Teresa, a filha mais velha, não tinha trabalho. Apesar de ser uma situação "assustadora", não se deixou intimidar e foi pedir trabalho em todas as áreas, desde a restauração, até à televisão. "Mandei e-mails, fiz tudo o que podia. Isso só me enche de orgulho", notou.

O apresentador relatou ainda uma situação em que estava a promover uma marca de carros, afirmando que as classes consideradas mais baixas o tratavam muito melhor do que as mais elevadas. "As que tinham melhor educação, olhavam-me de cima abaixo e diziam 'tem que estar aqui?'. Ficava triste pela humilhação daquela pessoa para comigo, eu estava a trabalhar para pagar as minhas contas", lamenta.

