João Manzarra fez uma divulgação aos seus 488 mil seguidores do Instagram.

O apresentador da SIC partilhou um anúncio de uma plataforma de venda de itens usados com o seu carro que está para venda.

Na legenda da partilha, Manzarra garante que vai doar 10% do valor que conseguir para a Sunrise Movement, uma organização de ação política americana focada nas mudanças climáticas.

"Vendo o meu carro eticamente desconfortável com donativo de 10% do valor do valor acordado para a Sunrise Movement cujo trabalho me identifico", escreveu a cara da estação de Paço de Arcos.



© Instagram - João Manzarra

