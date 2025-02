É caso para dizer que o Abacate morreu na praia... No programa 'A Máscara' deste domingo, dia 23, foi desvendada a identidade do famoso que por muito pouco não chegou ao final do formato.

"Surpresa excelente!", notou João Manzarra, após se descobrir que se tratava do fadista Marco Rodrigues.

"Achei fantástico já desde a primeira edição... É fantástico poder estar aqui e ter a Áurea ali à frente sem fazer ideia...", notou o artista, uma vez que já teve a oportunidade de trabalhar com a mesma - uma das investigadoras do formato - em diversas ocasiões.

Para o músico, o mais difícil neste desafio foi "alterar o timbre" da voz, de modo a que os investigadores não desconfiassem que se tratava de um fadista.

