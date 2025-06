Carolina Patrocínio esteve com Júlia Pinheiro no programa das tardes da SIC desta sexta-feira.

A conversa surgiu a propósito do lançamento do documentário sobre a sua vida, 'Carol Patrocínio', para a Amazon Prime. Nesse projeto, a influencer abordou um assunto que nunca tinha falado publicamente: a morte do namorado Francisco Adam, em 2006.

"Foi revisitar um ano da minha vida muito triste, muito pesado, eu era uma miúda, a forma que arranjei de me proteger foi arranjar um escudo, em que as pessoas se esqueceram verdadeiramente. Foi a minha salvação, fiz isso de forma intuitiva", começou por dizer.

"Nunca tinha perdido ninguém próximo. Parece que não se vê a luz ao fundo do túnel, parece uma vida de escuridão. Passei por todas as fases do luto, a revolta, ficar chateada com a vida no geral, mas o tempo vai curando", afirmou Carolina.

Francisco Adam morreu a 6 de Abril de 2006, vítima de um acidente de automóvel.

Veja aqui o vídeo.

Leia Também: Em Menorca, Carolina Patrocínio mostra-se feliz ao lado de Gonçalo Uva