Carolina Patrocínio divulgou na sua página de Instagram um 'teaser' do seu documentário 'Carol Patrocínio', da Prime Video. Entre as imagens, a apresentadora da SIC acaba por recorda a relação com Francisco Adam.

"Sim, eu era a namorada do Francisco Adam no ano em que o Francisco morreu", começa por lembrar, falando do ator de 'Morangos com Açúcar' que morreu num acidente de carro em 2006.

"Daí eu ter evitado falar sobre isso durante tanto tempo, por respeito à família dele", acrescentou.

Carolina Patrocínio foca-se também, sobretudo, na família. "A minha vida é um conjunto de pequenas situações corriqueiras da vida familiar, eventos, projetos... Mas não faço nada assim tão extraordinário", diz ainda no vídeo que pode ver abaixo.

O documentário, recorde-se, tem estreia marcada para o dia 28 de maio.

