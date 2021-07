Foram vários os atores que esta terça-feira, 13 de julho, precisamente dois meses após a morte de Maria João Abreu, terminaram as gravações da novela 'A Serra', da SIC.

Um dia cheio de emoções e que levou a várias homenagens à atriz nas redes sociais. Ana Marta Ferreira, por exemplo, foi uma das caras conhecidas que recordaram Maria João Abreu num emotivo tributo.

"Último dia de gravações da família Grilo. A João fez a nossa família, a nossa casa e vai ficar para sempre nos nossos corações", começou por escrever na legenda de uma fotografia que mostra um retrato de Maria João Abreu nos estúdios.

"Obrigada à mana linda (Laura Dutra) pela super atriz e profissional!!! És a maior! Sou a tua maior fã! Ao mano (António Camelier) que é o nosso Tozé do coração, e à Márcia Breia que amamos do fundo do coração", acrescentou de seguida, deixando também um agradecimento à "super equipa de técnicos e produção".

"Obrigada Daniel Oliveira, juntaste um elenco do caraças!!! Todos tão bons!!! 'A Serra' vai continuar convosco e ficará para sempre no nosso coração. Até já", completou.

Publicação de Ana Marta Ferreira© Instagram

