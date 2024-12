Se há Natal onde não falta animação é o do clã Patrocínio. Com a família a crescer praticamente todos os anos, juntar todos os elementos não é tarefa fácil... Estivemos à conversa com Vicky Jacobi num evento da Samsung Eletrodomésticos (marca da qual é embaixadora), que nos contou como a época é celebrada.

"Um caos!", começou por referir sem conter o riso.

"A família vai crescendo, então estamos sempre a mudar de sítio, porque já não há espaço para todos. Em termos de comida é um stress… 'Quem vai tratar disto?' É uma equipa de cinco primos. Nunca me meto nestas coisas, mas há sempre alguém que trata. Depois chegamos lá e é giro, é um bom caos".

Questionada se a família tinha alguma tradição, Vicky lembrou que antes existia uma, que entretanto deixou de existir, como muita "pena" sua.

"Púnhamos os primos todos em fila, por idades, para entrar numa sala para abrir os presentes. Era super mágico… Agora que somos tantos é impossível coordenar tudo. Os meus sobrinhos vão todos 'ao molho e fé em Deus' abrir os presentes antes do almoço", afirma.

No que diz respeito a presentes, a entrevistada contou que se estabeleceram regras. Assim, por exemplo, "os tios só dão aos afilhados". Para além disso, as irmãs juntam-se numa comemoração antecipada apenas com os pais (e sem os filhos) onde fazem o amigo secreto.

Questionada sobre a irmã a quem era mais difícil dar um presente, Vicky respondeu... Carolina Patrocínio. "Ela é super prática, não precisa de nada, o que precisa já tem. Vou ter um problema este ano", realçou.

Quanto à irmã que sempre acerta nos presentes é Rita Patrocínio: "Tem imenso jeito. Ela também está sempre a par de todas [as irmãs]. Temos fases em que falamos mais com uma do que com outra e ela é a que está mais em contacto com todas", realçou.

Para si, Vicky pediu coisas "pequenas", mas que lhe dão muito jeito, como por exemplo maquilhagem em tamanho de viagem.