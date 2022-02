João Soares abriu o coração numa conversa mais intimista que teve com Manuel Luís Goucha, no programa do apresentador na tarde desta sexta-feira (11 de fevereiro).

Neste âmbito, o músico teve a oportunidade de contar como é que ele e a atriz se conheceram.

"Para aquilo que se tornou foi muito rápido, mas foi muito devagarinho, sem nos apercebermos do que estava a acontecer", começa por dizer.

"Foi uma coisa engraçada, porque fomos apresentados por um amigo em comum no dia 1 de agosto e no dia 1 de setembro demos o nosso primeiro beijo. Encontramo-nos duas ou três vezes nos fins de semana em Portimão e o resto foram algumas mensagens, mas alguma coisa aconteceu de especial", sublinha.

João confessa que não sabia muito bem quem era Maria João, uma vez que não via muita televisão. No entanto, o amor prevaleceu e os dois começaram a viver juntos no final de 2008.

