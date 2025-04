Maria João Abreu foi recordada por muitos nas redes sociais no dia em que celebraria mais um aniversário. Entre as homenagens destacam-se as palavras do viúvo, João Soares.

"Hoje, é o aniversário da João. 61 anos, dos quais, 4 em forma de anjo, a guiar-me e a cuidar-me. A mim e a todos nós. Como sempre o fez", começou por escrever esta segunda-feira, dia 14 de abril, junto de um vídeo que reúne imagens da falecida atriz.

"Continuamos o caminho, como ela o deseja. E com tudo o que ela nos ensinou, porque só assim consegui caminhar. Sempre com amor. Parabéns, minha João. O amor nunca acaba", completou.

À acompanhar as imagens está a música 'Summertime' de Louis Armstrong e Ella Fitzgerald.

