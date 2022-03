A um dia da data em que o filho, Vasco, completa um mês de vida, Sandra Silva resolveu partilhar na sua conta oficial de Instagram um desabafo onde recorda os últimos momentos da gestação.

"O último registo que tenho da barriga, no dia das 40 semanas ️ Fui uma grávida muito orgulhosa do meu barrigão, amei demais. Sempre que me imaginava grávida, era assim (visualizar, não é verdade?)", começa por ler-se na legenda de duas fotografias onde a atriz, de 25 anos, exibe orgulha a sua barriga de grávida diante do espelho.

"A gravidez trouxe-me a maior chapada de humildade, falta de controlo, limites (a mim e aos outros), necessidade de olhar interior, conexão, podia ficar aqui horas… trouxe-me uma viagem. A maior de todas", afiança.

"Passado umas horas destas fotografias, começaram os 'falsos alarmes', começou a minha ansiedade, a minha frustração. Tentava não estar à espera e desfrutar, mas havia sempre algo na minha cabeça que por vezes me perturbava. Uma gravidez tranquila mas um final que não foi fácil, de todo. Diria desafiante", lembra, dando conta de que o primeiro filho viria a nascer "uma semana e três dias depois deste registo".

"Estar grávida foi o realizar de um sonho, uma prova de amor e de altruísmo. Foi uma bênção pela qual sou eternamente grata", realça.

Por fim, Sandra deixa aos seguidores a promessa de continuará daqui em diante a partilhar a sua jornada consciente, como forma de "empoderar cada vez mais mulheres e famílias".

"Conhecimento, informação, conexão, três palavras que definem muito bem esta viagem", termina.

Leia Também: Atriz Sandra Silva expõe mensagem de ódio contra o filho recém-nascido