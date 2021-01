Foi na página de Instagram que Rita Pereira fez questão de assinalar publicamente o aniversário da irmã, Joana. Uma publicação emotiva que não passou despercebida aos olhos de muitos seguidores.

"Nunca dou os parabéns a ninguém nas redes sociais. Mas esta pessoa é a mais importante de todas. É a única pessoa que me consegue irritar mesmo, a única que me conhece a 100%, a única com quem consigo estar em silêncio e saber tudo o que pensa, a única que me diz realmente a verdade, a única na qual confio sem pensar duas vezes. É a única em muitas coisas", começou por escrever, esta sexta-feira, na legenda de imagens captadas na praia, onde presta uma homenagem à irmã.

"Amo-a tanto que fico sem ar. O mundo diz que um filho é o maior amor da nossa vida. Eu ainda não concordo. Amo tanto o meu filho como amo a minha irmã, mas acho que isso tem uma explicação, ela é mais uma filha que uma irmã. Darei sempre a vida por ela e o que mais desejo é vê-la feliz. Parabéns, meu bebé. Serás sempre a minha bebé. Partilho com todos um vídeo que sei trazer-te calma, paz, amor e sorrisos. Amo-te", rematou.

Ao ver a publicação da irmã, Joana reagiu: "Se já estava a chorar, agora estou a desfalecer! Tenho a melhor irmã do mundo. Que foi à nossa praia fazer este miminho".

Além disso, Rita Pereira mandou ainda uma fotografia do filho, Lonô, com um cartaz onde se pode ler: "Parabéns Dinha". Veja na galeria.

Leia Também: Vídeo. Namorado de Rita Pereira faz partida ao filho