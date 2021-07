Ao longo dos anos, a imagem de Catherine Zeta-Jones tem-se mantido unânime junto dos fãs: Além de ser uma prestigiada atriz, é também um ícone de beleza e elegância.

Será que um dos segredos para a sua boa forma aos 51 anos está escondido na sua dieta? Agora será fácil seguir os passos da atriz. Catherine Zeta-Jones contou à revista Harper's Bazaar como é a sua dia.

De manhã

A atriz acorda muito cedo e a primeira coisa que faz é preparar um café - ritual que não dispensa. Mais tarde, pelas 8 horas, toma o pequeno almoço, que no inverno são papas de aveia com açúcar mascavado, banana e mirtilos, e nas estações quentes é iogurte de baunilha desnatado com granola, mirtilos e framboesas.

Ao almoço

A hora de almoço é por norma um momento que desfruta na companhia do marido, Michael Douglas, e o casal não dispensa uma salada, seja ao almoço ou jantar. Normalmente, esta refeição contem espinafres, pinhões, tomate, queijo e cranberries secas com um molho de azeite, vinagre balsâmico e mostarda. A acompanhar, gosta de frango, bacalhau ou beringela.

À tarde

A meio da tarde, Catherine Zeta-Jones gosta de beber chá e comer scones caseiros com creme de leite e geleia.

O jantar

Pelas 20 horas, o casal volta a desfrutar da refeição em conjunto e a escolha é por norma uma salada que incluí frutas - laranja, maçã ou figos - acompanhada por carne de bovino.

