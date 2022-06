Amber Heard afirmou estar "devastada" com o veredicto do caso contra Johnny Depp. A atriz emitiu um comunicado nas redes sociais no qual lamentou a decisão do tribunal em considerá-la culpada de difamação.

“A decepção que sinto hoje vai além das palavras. Estou devastada por a montanha de provas não ter sido suficiente para se opor ao poder, influência e domínio do meu ex-marido", lamentou.

E continuou: "Estou ainda mais desapontada com o que este veredicto significa para outras mulheres. É um revés, volta o relógio atrás para um tempo em que uma mulher que falasse e denunciasse pudesse ser publicamente humilhada e envergonhada. É um passo atrás na ideia de que a violência contra as mulheres deve ser levada a sério".

"Estou triste por perder este caso. Mas estou ainda mais triste porque parece que perdi um direito que pensei que tinha enquanto americana - falar livre e abertamente", rematou.

