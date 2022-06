Johnny Depp falhou a audiência em que foi lida a sentença, na qual o tribunal lhe deu razão pelas acusações de difamação contra Amber Heard, e recorreu às redes sociais para reagir ao veredicto do polémico caso.

"Há seis anos, a minha vida, a vida dos meus filhos, das pessoas que me são próximas e também as vidas das pessoas que durante muitos e muitos anos me apoiaram e acreditaram em mim, mudaram. Tudo num piscar de olhos", começou por escrever.

O ator voltou a classificar as acusações da ex-mulher como "falsas, muito séries e criminosas", lamentando ter tido conhecimento das mesmas "através dos média".

"E seis anos depois, o júri devolveu-me a vida. Estou verdadeiramente grato", frisou, rematando que se sente, finalmente, "em paz".