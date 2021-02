A sua luta contra um cancro da mama tem sido relatada nas redes sociais de Joana Cruz e esta sexta-feira, a caminho de mais uma quimioterapia, a radialista registou o facto de ter chegado a meio do tratamento com uma mensagem inspiradora.

"Onde vai a menina? Para a sexta quimioterapia de doze. Já está meio caminho andado. Continuar abençoada pela tranquilidade do processo que vivo, a autonomia que me permite, além do maravilhoso apoio dos que me rodeia. Sempre a lembrar que sorrir e mimo são dos melhores remédios. Força também para quem está na luta e obrigada pelo vosso carinho", escreveu.

Joana Cruz revelou estar a enfrentar um cancro da mama em janeiro e no passado dia 10 partilhou publicamente o momento em que rapou o cabelo. Apesar do momento sensível, a animadora da RFM tem-se mantido com um sorriso no rosto durante a fase de tratamentos.

