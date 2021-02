Quase um mês depois de ter partilhado publicamente a luta contra o cancro da mama, Joana Cruz mostrou agora uma nova fase nesta batalha. A locutora da RFM rapou o cabelo.

"Cabelo tratado! O processo já começou há uns dias. Antes de o rapar assim ainda o cortei curto para me habituar à evolução, mas foi inevitável rapar. Sabia o que me esperava e não me custou ver o cabelo cair, não me custou ser eu a cortá-lo curto e depois a rapá-lo", começou por escrever na legenda de uma fotografia que publicou na sua página de Instagram, esta quarta-feira.

"Não há certo nem errado nesta experiência. Cada um faz como sente, no seu tempo. E agora é tempo de tratar de explorar novos looks! Nem que seja para ir tapando estes brancos todos que ainda sobram", concluiu.

Perante a partilha, a caixa de comentários da publicação recebeu uma 'onda' de mensagens carinhosas e de apoio. Veja abaixo todas as reações:

