Dália Madruga e Marcos Tenório estiveram hoje no programa de Manuel Luís Goucha onde falaram da sua história de amor que começou há oito anos.

Sendo toureiro, Dália explica que os dois começaram a falar depois deste ter mostrado na sua página de Facebook uma queda que sofreu.

"Ele colocou uma fotografia de uma queda e eu preocupada mandei-lhe uma mensagem. Se ele não tivesse caído não nos tínhamos conhecido", diz Dália, com um sorriso no rosto.

De facto, a paixão entre os dois foi de tal forma intensa que Dália desistiu da sua carreira de atriz e apresentadora para ir viver com o marido para o Alentejo. "Se querermos estar com alguém temos de abdicar. Tinha uma paixão maior, nunca me arrependi", garante.

Dália confessa que o mais difícil é estar longe da família que vive em Lisboa, ainda assim, mostra que tudo aquilo que o seu monte lhe proporciona e os momentos felizes que vive em família compensam a sua decisão.

Questionado sobre o que mais gostava na mulher, Marcos afirmou: "O amor, o companheirismo, o amor que ela tem pela família. Ela tem esse poder de nos fazer felizes mesmo quando não está bem por dentro", notou.

Note-se que em comum Dália e Marcos são pais de Clara, de seis anos e Alice, de três. Dália tem ainda um filho fruto de uma relação anterior, João, de 13 anos.

