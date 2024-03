Sara Prata está de volta à pista do 'Dança Com As Estrelas', na TVI, agora como convidada especial.

A atriz foi a vencedora da terceira edição do programa, em 2015, e regressa agora para participar na última gala desta edição, que tem como finalistas Luisinha Oliveira, Nelson Évora e Miguel Cristovinho.

Na sua conta no Instagram, Sara partilhou uma fotografia onde se pode ver o logo do programa e escreveu "OMG [Oh Meu Deus], vamos dançar?", tendo republicado ainda uma story de Rubinho Correia, na qual este lhe pergunta se tinha saudades do programa.

"Estava cheia de saudades", começou por dizer, apontando depois para os locais do corpo nos quais sente dores por causa dos ensaios, uma partilha divertida, que pode ver na galeria.

© Instagram

